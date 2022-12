Bătrână căzută în apartament Astazi, pomppierii au fost alertati sa intervina la deblocarea unei uși de apartament, pe bulevardul Independenței, din municipiul Satu Mare. Apelul a fost facut de catre o femeie, aflata in etate, care era cazuta langa ușa. S-a deplasat descarcerarea și un echipaj de prim ajutor, cu șase subofițeri. Persoana a refuzat transportul la spital. Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

