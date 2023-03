Bătrână căsăpită de un șofer de microbuz (VIDEO) O femeie in varsta a fost batuta cu bestialitate de șoferul microbuzului, dupa ce a avut o altercație cu acesta. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale și au fost vazute și de polițiști, care au declanșat imediat o ancheta. „Persoana din imaginile video a fost identificata de polițiști. Este vorba despre un barbat de 56 de ani, din orașul Onești. Totodata, a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Se fac cercetari pentru identificarea victimei De asemenea, se fac verificari in vederea identificarii victimei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

