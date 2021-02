Stiri pe aceeasi tema

- Un redicivist din Galați se intoarce in pușcarie, dupa ce a ucis ofemeie și a ranit un barbat. Agresorul a jefuit locuințele celor doua victime ale sale, apoi s-a facut nevazut. Autoritațile l-au gasit și l-au preluat in custodie, fiind demarate cercetarile.

- O femeie in varsta de 84 de ani din orașul Galați a fost gasita moarta, duminica, dupa ce in locuinta sa a izbucnit un incendiu din cauza unei lumanari. Soțul ei a ajuns la spital, cu arsuri. Potrivit...

- Scene demne unui film de groaza au fost surprinse duminica seara, in Oradea, acolo unde o femeie de 40 de ani a fost urmarita și atacata de un individ. Victima a fost injunghiata intr-o parcare, dar și in scara blocului in care aceasta locuia. Anunțul tragediei a fost facut la 112, in jurul orei 18:00,…

- Un barbat din Aiud a trecut printr-o adevarata odisee, dupa ce a gasit o sticla plina cu bijuterii din aur, la o groapa de gunoi. Comoara i-a adus numai necazuri, acesta fiind agresat de o cunostinta, care l-a amenintat cu moartea si i-a cerut sa ii predea toate bijuteriile gasite. Un barbat din Aiud…

- Un incident mai putin placut a avut loc astazi, la Catedrala Arhiepiscopala din Galati. O batrana, de 80 de ani, care a vrut sa intre in biserica sa-si ia apa sfintita, s-a impiedicat de gard, a cazut si s-a lovit la picior. Femeia a ajuns la spital.

- Anul nou a inceput dramatic pentru o femeie in varsta de 81 de ani, din comuna buzoiana Lopatari. Aceasta a fost victima unui viol. Autorul, un tanar din aceeasi comuna, a mers acasa dupa savarsirea faptei iar dupa 24 de ore a fost retinut de politisti. El a marturisit ca era beat.

- O femeie de 74 de ani a fost atacata si ucisa de cinci caini din rasa ciobanesc cehoslovac in apartamentul ei din Italia, potrivit mass-media locale, relateaza sambata dpa. Fiica femeii, care era proprietare cainilor, si-a gasit mama in apartamentul ei din orasul Torino la scurt timp dupa…

- O batrana in varsta de 78 de ani, din Stroiești, a ajuns la Urgențele Spitalului Județean Suceava cu plagi mușcate la o mana, dupa ce a fost atacata de cainele unui vecin. Duminica, in jurul orei 14.00, polițiștii de la Șcheia au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca Eugenia B., in varsta ...