Bătrână, arestată după ce a tăiat păpădie. Au folosit electroșocuri: "Nu intelegea ce se petrece!" Femeia mergea des pe campul din jurul casei pentru a taia papadie, pe care o folosea la salata. Vazuta de un politist, a fost somata sa arunce cutitul. Pentru ca nu a inteles ce i s-a cerut, omul legii a folosit un pistol cu electrosoc sa ii atrag atentia, incatușand-o apoi, scrie Antena 3. "Cu totii se intreaba cat de periculoasa poate fi o batrana de 87 de ani. Totusi, era inarmata cu un cutit. Chiar si la varsta ei, tot putea rani un politist!", a declarat seful politiei din Dalton, Georgia. "Nici macar nu intelegea ce se petrece!", povesteste nepotul femeii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

