Bâtrân tâlhărit pe o bancă într-un parc din Reghin Un varstnic a fost jefuit la Reghin in timp ce se afla pe o banca in Parcul Tineretului. Talharul, in varsta de aproximativ 30 de ani a intrat in vorba cu victima și apoi i-a sustras portmoneul cu bani și acte. Victima a anunțat Poliția din Reghin iar infractorul a fost prins la scurt timp dupa comitrerea faptei.

Sursa articol si foto: infomures.ro

