Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au urmarit un batran de la o unitate bancara pana intr-un autobuz, unde i-au furat acestuia din buzunar un plic cu 2.000 de lei, apoi au plecat din tara. Cei trei au revenit, insa, si au fost prinsi de politisti si arestati preventiv, fiind acum cercetati pentru furt calificat, anunta…

- Dupa ce a sesizat faptul ca nu mai are banii asupra sa, barbatul a mers la Politie pentru a reclama furtul. "Din datele si probele administrate a rezultat presupunerea ca victima a fost urmarita de trei barbati pe traseul parcurs de la o unitate bancara unde a retras o suma de bani, pana intr-un…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru tentativa la talharie calificata si furt calificat, dupa ce a patruns in locuinta unui batran cu intentia de a-l jefui, iar pentru ca nu a gasit nimic, l-a batut cu un levier.

- Un barbat e cercetat pentru ca ar fi intrat fara drept intr-un apartament din Bucuresti. De unde ar fi plecat cu o suma de bani, dar si cu anumalul de companiei al celor doi locatari. Suspectul in cazul de fata re 43 de ani si a ajuns sa fie arestat preventiv, dupa ce in prima […] Acuzat ca a furat…

- Un cetatean egiptean dat in urmarire internationala de catre autoritatile franceze pentru complicitate la omor intr-un dosar in care sunt cercetati si trei cetateni romani a fost gasit de politistii romani in Capitala.

- Giani a facut valuri marti seara, in primul episod Las Fierbinti din sezonul 13, cand a aparut la volanul unui autoturism, desi nu are permis de conducere. Cu muzica data tare, Giani le-a povestit prietenilor lui ca masina a gasit-o: ”Cand e sa fie, este! Ma duceam la Dridu si pe drum au aparut trei…

- Un tablou de Edgar Degas, evaluat de specialisti la suma de 800.000 de euro, furat în 2009 dintr-un muzeu din Marsilia, a fost descoperit în cala unui autocar de angajatii de la o vama din Seine-et-Marne, Franta, informeaza lefigaro.fr.

- La data de 07 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie, de 38 de ani, din comuna Calnic, despre faptul ca, in timp ce se afla in incinta Spitalului Orasenesc Rovinari, persoane necunoscute i-ar fi sustras fiului sau, telefonul mobil,…