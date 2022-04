Stiri pe aceeasi tema

- O bunica și nepotul ei au ajuns in stare grava la doua spitale din Iași, dupa ce o mașina i-a lovit pe trecerea de pietoni. Cei doi refugiați au fugit din Ucraina din cauza razboiului. Au avut ghinionul sa fie loviți de o mașina, in timp ce traversau regulamentar in capitala Moldovei. Din primele cercetari…

- Anna Bondarenko, o solista a Operei Naționale din Odessa, a fugit din calea razboiului și s-a refugiat in Cluj-Napoca, unde a fost intampinata cum se cuvine. Soprana va canta pe scena Operei Naționale Romane din Cluj și va fi rol principal intr-un spectacol.

- De la debutul agresiunii militare din Ucraina, care a dus la un exod fara precedent in Europa, au fost inregistrati 528 de copii care au intrat neinsotiti in Romania, dintre care 225 sunt in continuare in centrele din tara noastra, conform Salvatii Copiii.

- O femeie din Odesa nu s-a indurat sa-și lase animalele de companie și a fugit din calea razboiului cu toți cei 25 de bișoni. Femeia a tranzitat duminica Romania, in drum spre Polonia, unde a gasit deja o casa unde sa poata trai liniștita alaturi de cațeii pe care ii adora. Mila a fost pina de curind…

- „Am plecat din Kiev, am ajuns la Ternopil, iar acolo ne-au avertizat ca vor suna sirenele și ca vor fi momente grele. Au fost momente cand a trebuit sa ne ascundem, am stat in subsoluri și - vazand aceasta situație - ne-am indreptat spre Cernauți. Cat am stat in subsoluri in Kiev, nu a fost absolut…

- Zilnic ajung in punctele de trecere a frontierei din Romania cetateni ucraineni care fac tot posibilul sa scape de teroarea din tara lor si sa gaseasca putina liniste. Majoritatea celor care trec granita sunt femei si copii, barbatii fiind nevoiti sa ramana in Ucraina. Cu bagaje in mana si cu copiii…

- Daiana Yamstreska si sora ei, care au ajuns vineri in Romania dupa ce au fugit din calea razboiului din Ucraina, au ajuns in Franta, conform unui mesaj postat pe Twitter de fosta ocupanta a locului 21 in ierarhia WTA.

- Jucatoarea ucraineana de tenis, Dayana Yastremska, a fugit din calea razboiului iar cand a ajuns in Romania a povestit chinul prin care a trecut. Aceasta a putut sa vina doar cu sora sa, parintii au ramas la Odesa.