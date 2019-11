Bătrân din Topoloveni, aproape de moarte din cauza unui incendiu stupid! Un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Garda de Intervenție Nr.2 Topoloveni a intervenit in localitatea Boțarcani la un pacient de 80 de ani care a suferit arsuri de gradul II si III pe o suprafața de aproximativ 70% dupa ce hainele i-au luat foc accidental in timp ce folosea un […] Articolul Batran din Topoloveni, aproape de moarte din cauza unui incendiu stupid! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

