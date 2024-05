Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița de 42 ani, din Alba Iulia, suspectata ca s-ar fi urcat drogata la volan: Este cercetata de polițiști Șoferița de 42 ani, din Alba Iulia, suspectata ca s-ar fi urcat drogata la volan: Este cercetata de polițiști O șoferița de 42 ani, din Alba Iulia, este suspectata ca s-ar fi urcat drogata la…

- Un barbat din Poiana, in varsta de 35 de ani, s-a urcat beat la volan și a facut accident. Acesta a intrat in coliziune cu autoturismul unui tanar, de 26 de ani, pe drumul județean 711 D, pe raza localitații Poiana. Din fericire, in urma impactului nu au existat victime, cu doar pagube materiale. Cei…

- Șofer de 39 de ani din municipiul Aiud, suspect de faptul ca s-ar fi urcat la volan sub influența drogurilor Șofer de 39 de ani din municipiul Aiud, suspect de faptul ca s-ar fi urcat la volan sub influența drogurilor Un șofer de 39 de ani din municipiul Aiud este suspectat de faptul ca s-ar fi urcat…

- Un barbat din Ocna Mureș s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-un copac. Un pasager a ajuns in spital Un barbat din Ocna Mureș s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-un copac. Accidentul rutier s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica pe raza comunei Noșlac. Cazul a…

- Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au reținut, pentru 24 de ore, un tanar in varsta de 28 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice și conducerea unui vehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost…

- Un barbat din Briceni a fost prins in timp ce conducea automobilul haotic prin satul Bulboaca, fara a deține permis de conducere. Dupa ce a fost stopat de poliție, acesta e refuzat testarea alcoolscopica. Ulterior, individul a fost condamnat la 6 luni de inchisoare, conform unui comunicat emis de Procuratura…

- La data de 8 martie ora 17.02, polițiștii din cadrul SPR 12 Preutești, aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza SPR 12 Preutești au oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 64 ani, domiciliat in satul Basarabi, comuna Preutești. Intrucat șoferul emana halena alcoolica, a fost…