- Cautari ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale, in județul Timiș. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un batran de 70 de ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors.

- O fetița de 12 ani din Timișoara a fost data disparuta de familie, dupa ce ieri a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari. Emilia-Catalina Danila ar fi plecat voluntar de la domiciliul din Timișoara, unde locuiește cu parinții, ieri,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat de 48 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj, judetul Timis. La data de 18 iunie a.c., UNGER LADISLAU-CORNEL ar fi plecat de la locuinta sa din municipiul Lugoj, strada Cotul Mic, judetul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Poliției municipiului Piatra Neamț cauta o minora de 16 ani, care a parasit voluntar domiciliul și nu a mai revenit. “La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de catre o femeie de 38…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Pișchia. In data de 05 mai a.c, in intervalul orar 19:30-20:30, OLAR SOFIA MARIANA ar fi plecat ... The post Fata de 15 ani disparuta…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. In data de 23 mai a.c., TRIFOI ANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Freziei din localitatea Periam, judetul…

