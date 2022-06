Stiri pe aceeasi tema

- Nu intotdeauna ce pare și este! Adica, zic sa luam in calcul, in caz de ceva, toate variantele. Despre ce vorbesc? Iaca! Acum doua seri, trecatorii au observat pe parapetul podului Ponte Marconi, in cadranul de nord-vest al orașului Roma, cel care leaga cartierul Trastevere de cartierele Marconi și…

- Luni, 06 iunie a.c., in jurul orei 01:00, in cadrul unei acțiuni de verificare de rutina, polițisștii dambovițeni au descoperit un tanar care conducea fara permis. Acesta a fost oprit Post-ul Un tanar a primit un dosar penal drept cadou de majorat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- De aproximativ o luna de zile, pacienții cu afecțiuni urologice care au nevoie de intervenții minim invazive le pot face in cadrul Spitalului Județean, Nu mai este necesar sa se Post-ul Un tanar medic face intervenții minim invazive pentru afecțiuni urologice in Spitalul Județean apare prima data in…

- Administrația transnistreana nu trece examenul de sustenabilitate in condițiile unei crize reale, nu fictive in regiune. Sistemul de management al regiunii construit de holdingul Sheriff și in favoarea holdingului Sheriff , in primul rand a granițelor regiunii și fluxurilor de marfa, s-a dovedit a fi…

- In noaptea de 8/9 aprilie a.c., polițiștii de la Sectia de politie rurala Parscov au fost sesizați de catre fiul unei localnice, o femeie de 51 de ani, despre faptul ca varul apelantului ar fi incercat sa o violeze pe aceasta. Agresorul, un tanar in varsta de 20 de ani, din Viperesti, ar…

- Un caz desprins parca dintr-un film, doar ca s-a derulat „cu plecare” dintr-o secție de poliție din București, a generat verificari la nivel intern. Totul, dupa un episod ce a avut loc in prima zi a acestei saptamani, protagonist fiind un tanar in varsta de doar 19 ani, care a evadat dintr-un birou…

- Un tanar de 21 de ani a fost salvat de la moarte de dr. chirurg toracic Alexandru Stoian, de la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Pacientul, in stare critica, a fost adus la Spitalul Județean de Urgența Pitești prin transfer de la un alt spital din județ. Citește și:Lucrari importante au fost finalizate…