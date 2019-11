Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Tulcea au salvat marți un barbat care, aflat la pescuit, a cazut intr-un canal din Delta Dunarii, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani de la stat Politistii de frontiera au fost anunțati, marți dupa-amiaza, de Inspectoratul pentru Situații…

- Un barbat din satul tulcean Horia a murit, marti seara, in timpul unui incendiu izbucnit in locuinta sa din cauza unei candele lasate aprinsa nesupravegheata, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres. Barbatul, in varsta de 65 de ani, a fost scos de vecini…

- O ambarcatiune ramasa fara combustibil pe Dunare, la bordul careia se aflau sase persoane, dintre care trei copii, a fost remorcata de politistii de frontiera tulceni pentru a putea ajunge la tarm. Cele sase persoane nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit news.roPotrivit unui comunicat…

- Mai multe echipaje de scafandri au reluat in acesta dimineața cautarea unui barbat care ar fi disparut aseara in Dunare, in zona santierului naval de la Harsova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". "La Harsova sunt echipajele formate din 12 scafandri, cu patru autospeciale,…

- Un barbat din orasul Tulcea a fost internat la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a suferit arsuri de gradul doi pe piciorul stang, in timpul unui incendiu de igienizare pe care l-a scapat de sub control potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Locomotiva trenului "Mocanita", care transporta turistii pe defileul Vaii Vaserului din Muntii Maramuresului, a deraiat, sambata. Cel putin sase persoane din cele 200 care se aflu in tren au fost ranite usor, potrivit ISU Maramureș. La locul accidentului au fost trimise trei echipaje de interventie…