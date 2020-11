Stiri pe aceeasi tema

- Rudele unui pacient decedat din cauza COVID au avut parte de o experiența terifianta in momentul in care a trebuit sa ridice cadavrul din Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. A doua zi, dupa ce rudele barbatului au fost anunțate despre deces, au mers sa ridice trupul neinsuflețit pentru…

- Rudele unui pacient decedat din cauza COVID au avut parte de o experiența terifianta in momentul in care a trebuit sa ridice cadavrul din Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. A doua zi, dupa ce rudele barbatului au fost anunțate despre deces, au mers sa ridice trupul neinsuflețit pentru…

- Oamenii spun ca, dupa durerea provocata de pierderea persoanei dragi, au fost nevoiti sa treaca si prin alte umilinte. De la spital li s-a spus ca decedatul a fost predat unei firme de pompe funebre, care are un TIR in curtea spitalului. Acolo, intr-adevar, au gasit o remorca de TIR neinmatriculata,…

- Un bolnav COVID-19 a murit la Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj, iar trupul sau a fost depozitat precum o valiza veche. Barbatul a fost tinut intr-o remorca de TIR, chiar in spatele spitalului. In aceste condiții, familia pacientului decedat a trebuit sa plateasca 1200 de lei pentru a…

- Un barbat mort din cauza COVID-19, la Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj, a fost tinut intr-o remorca neinmatriculata, in spatele spitalului, iar familia acestuia a fost obligata sa achite 1200 de lei pentru a ridica trupul neinsufletit, scrie Ziarul Hunedoara. DSP Timiș a venit cu precizari…

- Scene infioratoare a trait o familie din Lugoj, atunci cand s-a dus sa-și ridice persoana draga, decedata de COVID-19, de la morga. Barbatul a fost depus intr-o remorca a unui TIR neinmatriculat, in spatele Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, acolo unde a și decedat. Pentru a-i putea…

- Un barbat mort din cauza COVID-19, la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, a fost tinut intr-o remorca neinmatriculata, in spatele spitalului, iar familia a fost obligata sa achite 1200 de lei pentru a ridica trupul neinsufletit si pentru a-l inmormanta crestineste. Familia barbatului a…

- Schimbare la varf in conducerea spitalului municipal din Lugoj. Primarul municipiului, Claudiu Buciu a anuntat vineri dimineata ca spitalul are un nou manager. “Astazi am decis sa numesc un nou manager la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei“ din Lugoj. De astazi, noul manager interimar al Spitalului…