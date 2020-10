O platforma folosita in cadrul programului de digitalizare a sistemului de educație din Romania a fost lansata fara a conține date și informații complete, ci doar o succinta prezentare. Ministrul educației, Monica Anisie, a anunțat, luni, lansarea in dezbatere publica a strategiei pentru “digitalizarea educației in 2021-2027“. Conform practicii internaționale, orice propunere de politica publica […] The post Batjocura sau incompetența? Monica Anisie digitalizeaza educația cu un site fara conținut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .