O noua baterie solara a stabilit un record de eficiența. Cercetatoriidin SUA au anunțat ca ea poate transforma lumina in energie electrica cu o eficiența de 47,1%. Variația aceleiași baterii a stabilit un record de eficiența in iluminatul intermitent la 39,2%. Oamenii de știința de la laboratorul național de energie regenerabila (NREL) din SUA au stabilit un nou record mondial in eficiența