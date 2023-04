Pentru ca s-au facut abuzuri la eșalonarea datoriilor catre bugetul de stat și pentru ca bate vantul prin conturile ANAF, Ministerul Finanțelor vrea sa taie zdravan din aceste facilitați. In primul rand, penalitațile de intarziere vor trebui achitate, disparand scutirea pentru cei care iși plateau ratele integral, iar dobanda pentru fiecare zi de intarziere in […] The post Bate vantul prin conturile ANAF. Taieri de facilitați la plata in rate a datoriilor fiscale first appeared on Ziarul National .