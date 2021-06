Dupa ce sambata seara au fost lasati liberi, agresorii din Buzau au fost retinuti duminica din nou. Aceștia urmeaza a fi prezentati judecatorului cu propunerea de arestare preventiva pentru lovire, sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. De asemenea, Corpul de Control al ministrului de Interne va merge in control la IPJ Buzau. […] The post Bataușii din Buzau au fost reținuți din nou. Conducerea Poliției verifica modul in care polițiștii au acționat first appeared on Ziarul National .