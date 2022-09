Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Bistrița Bargaului, a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce polițiștii au stabilit ca s-a folosit de cardul unui consatean pentru a face cumparaturi online in valoare de peste 31.000 de lei. Polițiștii au descins la locuința suspectului, de unde au ridicat un telefon…

- Cel de-al treilea tanar implicat in conflictul din Popesti-Leordeni in care au fost trase focuri de arma a fost gasit si arestat preventiv. Politistii din Ilfov au stabilit ca in acest caz a fost vorba initial despre o talharie, de la care a pornit conflictul. Fii la curent cu cele mai noi…

- Politistii de frontiera au depistat si predat autoritatilor competente un barbat din Republica Moldova pe numele caruia era o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare, emisa de autoritatile din Italia, informeaza, joi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati. Potrivit sursei…

- La data de 08 august 2022, politistii vranceni au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 42 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de “incalcarea ordinului de protecție”. Barbatul a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Vrancea. La data de 08.08.2022,…

- Ieri, 7 august 2022, in jurul orei 13.10, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Straja, au identificat un autoturism avariat și abandonat pe marginea strazii Principale din localitate. In urma verificarilor efectuate polițiștii l-au identificat pe…

- Un clujean a fost retinut de politisti dupa ce a comis mai multe infracțiuni grave la volan. Acesta va fi dus in fața judecatorilor.„La data de 8 iulie a.c , polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat, in varsta de 50 de ani, din comuna…

- Polițiștii au tras cu arma, miercuri, in București, in incercarea de a opri un șofer care a refuzat sa raspunda la semnale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Un barbat din Calinești a incalcat ordinul de protecție fața de soția sa. Mai mult, l-a agresat pe socrul sau. Polițiștii l-au reținut. „In noaptea de 27 spre 28 iunie a.c., aproape de miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri…