Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus luni masura reținerii, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, in varsta de 39 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 16 august a.c., in jurul orei 21.45, Poliția municipiului Dej a fost sesizata,…

- Batrana de 85 de ani din Cugir, talharita in plina strada de un tanar. Suspectul a fost REȚINUT de polițiști O femeie de 85 de ani din Cugir a fost talharita de un tanar in plina strada, polițiștii reuțind sa rețina un suspect. Femeia se afla pe strada in momentul in care un tanar s-a apropiat de ea…

- Zilele trecute, doi barbați au ajuns in arestul IPJ Buzau, in urma activitaților specifice organizate in trafic de polițiștii buzoieni. Unul dintre ei a refuzat sa fie testat cu etilotestul. ,,Politistii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au depistat un barbat in varsta…

- La data de 13 august 2023, in jurul orei 17:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina, in timp ce defasurau activitati specifice pe strada Fantanilor, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani, din localitate. La data de 13 august…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat in zona omoplatului de un baiat de 14 ani. Cei doi au avut o altercatie, pe o strada din Ploiesti. Tanarul agresor s-a dezechilibrat si a cazut. Acesta s-a lovit la cap de o bordura. Atat victima, cat si atacatorul au ajuns la spital. Incidentul violent a avut…

- In aceste zile, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au reținut principalul banuit in cazul unei infracțiuni de lovire sau alte violențe. Din cercetari a reieșit faptul ca in noaptea de 30/1 iulie a.c., banuitul, un barbat in varsta de 33 de ani, din Ramnicu…