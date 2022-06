Stiri pe aceeasi tema

- Explozii asurzitoare au uimit orașul incleștat Sievierodonetsk din regiunea Luhansk din estul Ucrainei. Militarii ucraineni au tras cu un tanc in direcția trupelor rusești. Poziționat in partea industriala a orașului, un militar a fost vazut dand instrucțiuni echipajului unui tanc sa deschida focul.…

- Continua luptele puternice din estul Ucrainei, in regiunea Donbas. Forțele ucrainene susțin ca pastreaza controlul asupra unei treimi din orașul strategic Severodențk, inclusiv asupra uzinei chimice Azot, unde se afla sute de refugiați civili. Rușii asediaza orașul fara mila, distrug tot ce le iese…

- Fortele ruse au tras rachete de croaziera pentru a distruge un mare depozit care continea arme americane si europene in regiunea Ternopil din vestul Ucrainei, a anuntat duminica Interfax, in timp ce lupte de strada faceau ravagii in orasul Sievierodonetsk din estul tarii, relateaza Reuters.

- In Mariupol, rușii ii executa pe cei care nu le executa ordinele.„ In raionul Mariupol, fortele de ocupatie ruse ucid sau inchid administratorii publici, functionari, voluntari ucraineni, pe oricine refuza sa coopereze”, transmite primarul Vadim Boichenko, potrivit Ukrinform. Un functionar public a…

- SUA considera ca Rusia a inceput sa-și intareasca trupele din regiunile Luhansk și Donețk, in estul Ucrainei, intrucat un convoi de vehicule se apropie de orașul ucrainean Izium dinspre nord, a declarat luni un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de CNN și The Guardian. Potrivit oficialului,…

- Aproximativ un sfert din trupele ruse utilizate in invazia Ucrainei sunt ”practic inoperabile”, in urma unor pierderi grele, precum si din cauza logisticii si intretinerii slabe, potrivit unui oficial european, citat de CNN. Rusia a organizat aproximativ 120 de grupuri tactice de batalion (BTG) in jurul…

- Rusii se lauda ca au treusit sa distruga un centru de antrenament pentru forțele ucrainene de operațiuni speciale din sudul Ucrainei. Conform unor surse, acolo, militarii ucraineni se pregateau alaturi de cei ai NATO. Pentru asta, fortele armate ale lui Putin au folosit rachete cu raza lunga de acțiune,…

- De la 1 aprilie, serviciile de informații britanice noteaza ca atat Cernihovul, cat și capitala Kiev sufera din cauza atacurilor aeriene și cu rachete constante ale rușilor.„Ucraina a continuat, de asemenea, sa efectueze contraatacuri cu succes, dar limitate, la est și nord-est de Kiev. Forțele ucrainene…