Trupele ruse staționate in Kazahstan refuza sa se intoarca pentru a nu participa la razboiul impotriva Ucrainei, potrivit unui anunț de sambata al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ucrainei, potrivit 'Pravda Ucraineana'.

Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat ca a reținut un cetațean al Ucrainei care ar lucra pentru serviciile militare de la Kiev.

Serviciile de securitate ucrainene au anunțat luni, 8 august, ca au dejucat o tentativa de asasinare a ministrului ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a șefului Serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, și au neutralizat mai mulți din presupusii organizatori ai acestor acte criminale.

Intr-o conversatie interceptata cu tatal sau, un soldat rus a marturisit ca "au folosit din belsug „diverse lucruri" in Ucraina, care in general sunt considerate interzise". Serviciile de informatii militare ucrainene au interceptat o convorbire audio intre un soldat rus si tatal sau, in care invadatorul

- Pe fundalul declarațiilor și demersurilor forțelor armate ucrainene de a elibera regiunile sudice, Rusia a inceput sa-și consolideze pozițiile de aparare și sa atraga forțe și echipamente militare suplimentare.

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- In cele aproape patru luni de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, Statele Unite le-au oferit oficialilor de la Kiev un flux constant de informații pentru a-i ajuta in lupta. Dar ceea devine acum clar este ca ucrainenii nu le intorc favoarea, relateaza The New York Times.

Serviciile de informații ucrainene sunt in contact cu luptatorii capturați de la oțelaria Azovstal, iar Kievul face tot posibilul pentru a asigura eliberarea lor, a declarat vineri seara ministrul ucrainean de interne Denis Monastirski, citat de Reuter s. Sute de luptatori din batalion Azov se afla