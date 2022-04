Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk (DPR), Denis Pușilin, a ordonat formarea unei noi administrații municipale pentru orașul strategic Mariupol, hub portuar din sud-estul Ucrainei, potrivit media rusa. Ordinul a facut parte dintr-un document publicat pe site-ul web al DPR. Pușilin…

- Colonelul Alexei Sarov, comandantul Brigazii 810 de puscasi marini a armatei ruse, a fost ucis in apropiere de Mariupol, transmit ucrainenii. Acesta ar fi cel de al 15-lea comandant de top de la inceputul razboiului cu Ucraina. Moartea colonelului Alexei Sarov vine in timp ce Rusia continua sa sufere…

- Manolis Androulakis mai spune ca Mariupol va fi inscris pe lista orașelor complet distruse de razboaie in intreaga lume. Oficialul a ajutat zeci de cetațeni greci sa paraseasca orașul pus la pamant de armata rusa. Androulakis a fost ultimul diplomat european care a reușit sa plece din Mariupol, unde…

- Una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Europa a fost distrusa de bombardamentele rusilor, a declarat consilierul ministrului de interne al Ucrainei, Vadim Denisenko, intr-o interventie televizata citata de Associated Press. Este vorba despre otelaria Azovstal din Mariupol, orasul-port care a…

- Refugiul antiaerian aflat sub Teatrul Dramatic din orasul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, "a rezistat" si oamenii care se adaposteau acolo in momentul in care cladirea a fost bombardata de aviatia rusa "sunt in viata", a scris joi pe pagina sa de Facebook parlamentarul ucrainean Serhii Taruta,…

- Armata ucraineana a anuntat marți ca fortele sale au respins o noua ofensiva a trupelor ruse asupra orasului Mariupol, care de mai multe zile este asediat. Aproximativ 150 de atacatori rusi au fost ucisi si doua tancuri si alte cateva vehicule blindate au fost distruse, a precizat Statul Major al fortelor…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, 59 de ani, și Liz Truss, ministrul de externe al Marii Britanii au susținut o conferința de presa comuna la Washington. Blinken a lansat un apel pentru ca Rusia sa permita ucrainenilor sa paraseasca orașele care se confrunta cu „bombardamente necruțatoare” din…

- Cu ocazia "Zilei Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944 1989ldquo;, Primaria Murfatlar, prin intermediul bibliotecarei Carmen Balaban, a transmis urmatorul mesaj de comemorare a victimelor regimului comunist: Dupa terminarea celui de al Doilea Razboi Mondial, transformarile din tara noastra…