Batalionul 811 Infanterie ”Dej” are un nou comandant – FOTO/VIDEO

- Batalionul 811 Infanterie „DEJ” aniverseaza 25 de ani de la inființare, prilej cu care, astazi, la sediul unitații militare s-a desfașurat o ceremonie prin care s-a marcat aniversarea. Festivitațile au debutat cu primirea raportului col. dr. Petru Pah, șeful de stat major al Diviziei 4 Infanterie ”Gemina”…

- Infanteriștii bistrițeni au imbracat astazi straie de sarbatoare, aniversand 25 de ani de activitate a Batalionului 812 Infanterie ”BISTRIȚA”. Ceremonia militara organizata cu aceasta ocazie a avut loc la sediul unitații, in prezența reprezentanților eșaloanelor superioare, veteranilor de razboi, cadrelor…

- Batalionul 812 Infanterie Bistrita, cunoscut si sub numele de "Soimii Carpatilor", a sarbatorit, joi, implinirea a 25 de ani de la infiintare, in cadrul unui ceremonial organizat la sediul unitatii.Batalionul, aflat in subordinea Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan" din Bistrita,…

- Batalionul 811 Infanterie „DEJ” aniverseaza 25 de ani de la inființare. Ceremonia dedicata acestui eveniment se va desfasura vineri, 28 februarie, incepand cu ora 12, la sediul batalionului, in prezenta reprezentantilor esaloanelor uperioare, a reprezentantilor autoritatilor publice locale, a celor…

- Batalionul 811 Infanterie „DEJ” va aniversa vineri, 28 februarie, incepand cu ora 12, 25 de ani de la infiintare. Ceremonia dedicata acestui eveniment se va desfasura la sediul batalionului, in prezenta reprezentantilor esaloanelor superioare, a reprezentantilor autoritatilor publice locale, a celor…

- Anul de instructie 2020 la Brigada 81 Mecanizata "General Grigore Balan" s-a deschis oficial luni, 13 ianuarie 2020, cu o ceremonie militara la care a participat comandantul Diviziei 4 Infanterie "GEMINA", generalul maior doc ...

- Militarii Batalionului 811 Infanterie „Dragonii Transilvani” din Dej, conduși de locotenent colonelul Adrian Burlacu, au vestit vineri, 20 decembrie, bucuria Nașterii Domnului copiilor din Parohia Ortodoxa Diviciorii Mari, Protopopiatul Ortodox Gherla. Veteranii teatrelor de operații din Irak, Afganistan…

- Astazi, 12 decembrie, in cadrul unei ceremonii restranse la sediul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta, domnul general de brigada Florin Marian Barbu, comandantul Brigazii 9 Mecanizata Marasesti i a conferit Emblema de Onoare a Fortelor Terestre locotenent colonelului Ciprian Balica, in semn de…