- Ca de fiecare data și in acest an, cele doua aniversari atat de dragi militarilor covasneni – „Ziua Armatei” și „Ziua Vanatorilor de Munte”, au fost cinstite așa cum se cuvine de catre personalul structurilor din garnizoana militara Sfantu Gheorghe. Unul dintre reperele anuale ale activitaților ce se…

- In orașul Targu Ocna a avut loc, vineri, 1 noiembrie, un ceremonial militar dedicat Zilei Vanatorilor de Munte, la care au participat militari ai Batalionului 22 „Cireșoaia” din orașul Sfantu Gheorghe. Ei sunt urmașii eroilor care in Primul Razboi Mondial au luptat la Cireșoaia și Coșna pentru reintregirea…

- „153 de secunde” – teatru contemporan ce documenteaza momentul Colectiv –, prezentat in turneu național in parteneriat cu teatre, festivaluri și organizații umanitare din țara, va fi jucat, pe 27 octombrie, de la ora 19.00, la Teatrul „Andrei Mureșeanu” din Sfantu Gheorghe. Intrarea este libera, in…

- Un barbat din municipiul Sfantu Gheorghe, care s-a urcat la volan in coma alcoolica si a avariat mai multe autoturisme aflate intr-o parcare, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, in urma recoltarii probelor biologice in vederea…

- Potrivit MApN, aceasta reprezinta o etapa de instruire interinstitutionala, condusa de Statul Major al Apararii, si are ca obiectiv principal dezvoltarea relatiilor de cooperare, precum si exersarea tehnicilor, tacticilor si procedurilor de actiune in comun ale fortelor din compunerea Sistemului…

- „Family Adventure Park”, unul dintre cele mai ambitioase proiecte de dezvoltare a turismului in judetul Covasna, ce vizeaza construirea unui parc de aventura pe o suprafata de peste 12 hectare intre municipiul Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai, este contestat de mai multi activisti de mediu, care…

- La Sala Albastra a Bibliotecii Județene „Bod Peter” din Sf. Gheorghe a avut loc, ieri, evenimentul de lansare a EUROSCOLA- competiție naționala desfașurata in cadrul unui proiect internațional finanțat de Parlamentul European, in parteneriat cu Ministerul Educației, la care participa, pentru a 2-a oara,…

- Liderul Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Dan Tanasa, a protestat vineri in fata Primariei din Sfantu Gheorghe fata de lipsa de sustinere a autoritatilor locale pentru Scoala de gimnastica ,,Liviu Botos”, care nu dispune de un spatiu de antrenament corespunzator. Dan Tanasa a declarat…