Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Jude Law a povestit ca, in timpul filmarilor pentru „Contagion” (2011), expertii in stiinta care erau consultanti pentru productie au avertizat ca o pandemie similara celei din film urmeaza, relateaza The Hollywood Reporter. „Era sentimentul ca asta urma sa se intample”, a spus el intr-un…

- „Era sentimentul ca asta urma sa se intample", a spus el intr-un interviu acordat GQ. „Marii cercetatorii de pe platou, care au lucrat cu Scott Z. Burns, scenaristul, si Steven Soderbergh, regizorul, erau oameni foarte invatati si cu experienta, care stiau la ce sa se astepte. Si toti ne-au spus ca…

- PSD cere CNA sa emita o decizie de indrumare catre radiodifuzori prin care intervențiile președintelui Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale sa fie calculate corespunzator in...

- In ultima zi a campaniei electorale, candidatul Igor Dodon a venit cu un mesaj catre cetațeni.Igor Dodon a menționat ca in timpul campaniei electorale a ales sa se intalneasca cu cetațenii, dar nu sa polemizeze cu oponenții sai.

- Ion Cristoiu susține ca Guvernul rezultat din alegerile parlamentare va trebui sa faca fata unei triple Crize: Sanitare, Economice si Meteorologice. De aceea, este nevoie de un guvern legitim, rezultat din alegeri parlamentare și cu o majoritate stabila in Parlament, conform Mediafax.Citește…

- Trupul neinsufletit al primarului Daniel Stefan Dragulin, care a murit din cauza infectarii cu noul coronavirus, va fi depus marti, 13 octombrie, la capela Cimitirului Central din Calarasi, unde va fi privegheat de familie.

- Pe timpul campaniei electorale au fost constatate 327 de contravenții, fiind aplicate 167 de amenzi in valoare de peste 114 mii de lei și 160 de avertismente scrise, potrivit oficialilor MAI, anunța MEDIAFAX.„Așa cum știți, și pe timpul campaniei electorale, care se incheie oficial maine la…

- Anunțul decesului a fost facut de formațiunea politica, printr-un mesaj postat pe Facebook. „Familia umanista a pierdut astazi un om deosebit ... The post Un candidat la șefia CJ a murit in timpul unei intalniri electorale appeared first on Renasterea banateana .