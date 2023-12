Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, John Kirby, a dat asigurari miercuri ca guvernul Statelor Unite are un mecanism de comunicare cu organizatia islamista palestiniana Hamas si il foloseste in scopul de a obtine eliberarea ostaticilor americani, transmite EFE.…

- Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, John Kirby, a dat asigurari miercuri ca guvernul Statelor Unite are un mecanism de comunicare cu organizatia islamista palestiniana Hamas si il foloseste in scopul de a obtine eliberarea ostaticilor americani, transmite EFE.…

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- Semnal de peste ocean! SUA considera ca Hamas nu va putea conduce Gaza dupa conflictCasa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Statele Unite au opus miercuri veto unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care ar fi cerut pauze umanitare in conflictul dintre Israel și militanții palestinieni Hamas pentru a permite accesul ajutorului umanitar in Fașia Gaza, potrivit Reuter

- Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a cerut vineri o „incetare a focului” in Fasia Gaza si Israel, in timp ce da vina pe Statele Unite pentru conflictul in curs. Proiectul de rezolutie al Rusiei, prezentat Consiliului de Securitate, solicita o incetare „imediata” a focului si eliberarea in siguranta…

- Statele Unite nu doresc sa vada civili nevinovati ucisi nicaieri in lume, inclusiv in Fasia Gaza si Israel, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit caruia prima transa de ajutor de securitate american se indreapta deja spre Israel, transmite…