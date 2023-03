Bătălie mare pentru plombarea drumurilor naţionale din Oltenia Batalie mare pentru plombarea drumurilor nationale din Oltenia. Zece firme si asocieri de firme sunt in lupta pentru acordul cadru pe pentru ani care are ca obiect lucrari de intretinere curenta (plombari) a drumurilor nationale din Olt, Dolj, Gorj, Valcea si Mehedinti. Vorbim de cinci loturi de lucrari, cu o valoare totala estimata de 35 de milioane de euro (TVA inclus), scoase la licitatie la inceputul anului de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin DRDP Craiova, pentru care se bat noua constructori . Unii au intrat in cursa pentru toate loturile, altii doar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

