“Bătălie” între o pisică, o cioară și un cîine pentru o conservă pentru pisici In rețea este tot mai popular un videoclip in care se poate observa relația uimitoare dintre o pisica, o cioara și un ciine, care este construita in jurul hranei pentru pisici din conserve, accesul la care incearca sa și-l atribuie cioara. I-a reușit acest lucru sau nu și ce s-a intimplat mai tirziu – urmariți in clipul atașat. Internauții numesc aceste animale uimitoare, draguțe și fermecat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

