Bătălie grea la Cluj-Napoca pentru un loc în creșele de stat. Părinții cer soluții autorităților Competiție acerba pentru gasirea unui loc in creșele clujene de stat. Anul acesta au ramas pe dinafara aproape o mie de copii. Parinții dezamagiți semneaza petiții, se inscriu in audiențe și cer autoritaților locale sa gaseasca o soluție pentru aceasta problema care se repeta an de an. In acest moment, in Cluj-Napoca sunt 18 creșe de stat care ofera pentru 2021- 2022 doar 637 de locuri, extrem de puține fața de cererea reala. Potrivit Primariei, anul acesta au fost depuse 1.633 de cereri. Deși problema a fost semnalata de mulți ani, ritmul in care se mișca lucrurile nu pare sa ii mulțumeasca pe… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

