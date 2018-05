Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta privinta, guvernul german si-a dat acordul in cursul acestei saptamani, a declarat joi dimineata comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie Dimitris Avramopoulos pentru publicatiile din grupul media Funke.In contextul in care alte state membre ale UE au…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a urcat pe acoperisul casei, tinand intr-o mana o fetita in varsta de numai sase luni.Totul s-a intamplat in orasul Kwadwesi situat in apropiere de portul Elizabeth din Africa de Sud.

- Arbitrii de categoria 1, precum germanul Felix Brych, turcul Cuneyt Cakir sau argentinianul Nestor Pitana, vor castiga peste 60.000 de euro din participarea lor la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, informeaza cotidianul L'Equipe. Cavalerii fluierului vor primi un salariu fix de 57.000 de euro,…

- Despre omul de afaceri Cristian Țanțareanu s-a spus ca ar avea mari probleme de sanatate din cauza cancerului care a recidivat. La o emisiune de televiziune, acesta a facut o declarație surprinzatoare. In urma cu cateva zile, omul de afaceri Cristian Țanțareanu a ajuns la spital . In anul 2011, omul…

- Moldovenii au ajuns tinta unor apeluri capcana din strainatate, in special din Africa. Victimele risca sa piarda pana la 1700 de lei doar daca au raspuns la sunet sau au revenit cu un apel.

- Procter & Gamble, unul dintre cei mai mari jucatori din sectorul bunurilor de larg consum, va avea incepand cu 1 aprilie un nou vicepresedinte pe regiunea Europei de Sud-Est. Astfel, Antoine Brun o va inlocui in aceasta functie pe Elenei Kudryashova, care a fost numita vicepresedinte Baby Care China…

- Tragedia s-a petrecut in Oceanul Indian, la aproximativ 630 km de Insula Agatti, care apartine de India. Explozia a fost urmata de un incendiu violent, iar Garda de Coasta indiana a reusit sa salveze 23 din cele 27 de persoane aflate la bordul vasului. Nava Maersk Honam a fost abandonata in flacari,…

- O femeie in varsta de 93 de ani din Italia a caștigat inimile internauților, dupa ce a plecat in Africa sa ajute copiii orfani. Misiunile de caritate din Africa sunt diferite de o plimbare in parc și sunt facute, in special, de studenți aflați in pauza dintre anii de studiu sau pensionari care auta…