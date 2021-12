Bătălia retailerilor cu pandemia a salvat magazinele Cand pandemia a izbucnit in urma cu 21 de luni și a lovit comercianții cu amanuntul din intreaga lume, a parut doar un alt capitol din povestea trista a declinului unei industrii. Insa realitatea erei Covid-19 nu s-a desfașurat in acest fel. Da, a fost o rasturnare cu mii de magazine care s-au inchis. Un […] The post Batalia retailerilor cu pandemia a salvat magazinele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile mai severe introduse de autoritati pentru a încerca sa limiteze raspândirea noului coronavirus îi descurajeaza pe germani de la cumparaturi, în perioada de regula aglomerata dinaintea Craciunului, a atentionat duminica asociatia retailerilor germani HDE.Potrivit…

- Pandemia de coronavirus a marcat in mod definitoriu planeta, iar noua tulpina Delta face ravagii pe intreg mapamondul. In cadrul retelei private de laboratoare medicale Dom Vista Medical, bucurestenii pot opta intre teste RT-PCR, antigen si teste pentru detectarea anticorpilor din organism, dar mai…

- Magazinele, restaurantele și școlile s-au inchis la Moscova intr-o carantina parțiala. Este o consecința a faptului ca numarul de decese asociate cu Covid-19 a crescut considerabil in Rusia. Doar magazinele esențiale, cum ar fi supermarketurile și farmaciile, au voie sa se deschida in Capitala. In același…

- Pandemia a incetinit considerabil zborurile comerciale, iar echipajele și-au ieșit din mana. Una dintre industriile cele mai afectate de pandemia Covid-19 este aviația comerciala. Granițe inchise, izolare, turismul in impas, etc. Timpul petrecut in afara cabinei are consecințe Companiile aeriene și-au…

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de Covid-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP și Agerpres . Situatia actuala pare departe…

- Pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a schimbat total modul de viața cu care eram obișnuiți, provocand un numar considerabil de imbolnaviri in Romania și in intreaga lume. Formele de boala sunt foarte variabile, putand merge de la infecții asimptomatice la forme grave, amenințatoare de viața,…

- Marea Britanie este acum lovita crunt de valul 4, ca urmare a noii variante covid. Anglia a reușit sa previna nu mai puțin de 24 de milioane de noi infectari, conform unui raport guvernamental. Raportul mai spune ca 230.800 de spitalizari au fost prevenite la cei cu varsta de 45 de ani și peste. Acest…

- Pandemia de COVID-19 a provocat o scadere a sperantei de viata care nu s-a mai vazut de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford si publicat luni de Internacional Journal of Epidemiology, relateaza EFE. Scaderea sperantei de viata a depasit-o pe cea observata…