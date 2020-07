Marea Britanie, Canada si Statele Unite au anuntat joi ca hackeri sustinuti de statul rus incearca sa fure cercetari pentru vaccinuri si tratamente pentru Covid-19 de la institutii farmaceutice si academice din lume, acuzatii pe care Kremlinul le-a respins. Dmitriev a afirmat intr-un interviu acordat vineri ca Moscova nu are nevoie sa fure secrete, avand in vedere ca a incheiat un acord cu AstraZeneca pentru producerea unui eventual vaccin britanic in Rusia. “AstraZeneca a incheiat deja un acord cu R-Pharm (o companie din portofoliul RDIF) pentru stabilirea completa si productia vaccinului Oxford…