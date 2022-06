Stiri pe aceeasi tema

Luptele continua pe strazile orașului Severodonețk din estul Ucrainei, afirma guvernatorul regiunii Lugansk. Acesta spune ca rușii „iși arunca toate rezervele" in aceste lupte, potrivit BBC citat de Mediafax.

Fortele ruse controleaza deja "o parte" din Severodonetk, oras din estul Ucrainei pe care il bombardeaza si incearca de mai multe saptamani sa-l cucereasca, a anuntat marti guvernatorul regiunii, informeaza AFP.

Armata ucraineana anunța miercuri ca soldații ruși au reușit sa inainteze in orașul Severodonețk, supus unui intens foc de artilerie și rachete din partea forțelor Moscovei. Severodonețk este cel mai mare oraș aflat sub control ucrainean in regiunea Lugansk.

Regiunea ucraineana Lugansk este sub focul constant al rușilor, in special Severodonețk și Lysychansk. Regiunea Donețk este, de asemenea, sub foc puternic, inclusiv instalații industriale, iar lovituri de rachete au cazut asupra zonelor rezidențiale din Nikolaev, transmis luni dimineața forțele armate…

Dupa capturarea orasului Popansa din Lugansk, bombardamentul rusesc asupra Donbasului din estul Ucrainei nu da semne de incetare, dar lupte au loc si in alte zone ale tarii, transmite BBC, potrivit news.ro.

Distrugerile provocate de atacuri au lasat populatia din Cernihov fara apa, incalzire sau electricitate, in timp ce trupele ruse continua sa inconjoare orasul din nordul Ucrainei, transmite duminica dpa.

In regiunea Zaporizhia, au fost cazuri de ruși care au folosit uniforme ale Forțelor Armate ucrainen pentru a efectua operațiuni de sabotaj, informeaza purtatorul de cuvant al armatei Ucrainen, relateaza Ukrinform.

Fortele aeriene ruse au lovit tinte din vestul Ucrainei, iar separatistii pro-rusi, sustinuti de trupele ruse, continua sa castige teren la Mariupol, potrivit unor informatii furnizate de partea ucraineana, relateaza dpa, potrivit Agerpres.