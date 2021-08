Stiri pe aceeasi tema

- Batalia pentru șefia PNL continua. Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi candidați pentru postul de președinte PNL, au dat declarații cu privire la rezultatul din septembrie al alegerilor interne. Orban spune ca scorul va fi ”strans”, iar Cițu ca ”va cașt

- Orban și Cițu au participat sambata la alegerile din PNL Mureș, competitia județeana fiind caștigata de Ciprian Dobre. Cristian Chirtes, contracandidatul sau, a obtinut trei voturi mai putin.”A fost o competitie frumoasa, cat se poate de dramatica. Rezultatul a fost extrem de apropiat. Il felicit atat…

- Cei doi candidati la presedintia PNL, Ludovic Orban si Florin Citu, au facut, sambata, aprecieri cu privire la rezultatului votului din Congres pentru conducerea partidului, Orban afirmand ca scorul va fi “strans”, iar Citu ca a intrat in cursa ca sa castige si asta se va intampla.La finalul conferintei…

- Contre dure intre Florin Cițu și Ludovic Orban, ambii inscriși in cursa pentru șefia PNL. ”Mi-ar lua 24 de ore sa va povestesc”, spune Ludovic Orban, intrebat de ce considera ca ar fi un președinte PNL mai bun decat Florin Cițu. El spune ca Florin Cițu și spune ca e in faza in care „trebuie sa se…

- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat astazi oficial candidatura la funcția de președinte al PNL, intrând astfel în competiție cu Ludovic Orban, actualul președinte al partidului. „Am decis sa ma înscriu în…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a admis, sambata, la Targu Mureș, ca vizita ta in județul Mureș are legatura și cu alegerile interne din toamna și le va raspunde colegilor sai la intrebari referitoare la viziunea pentru PNL și pentru Romania. „In mod evident ca am venit la colegii și prietenii mei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…