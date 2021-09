Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara, la Targoviste, ca a fost ”frapat” sa il vada pe premierul Florin Citu ”postat in Superman”. “Ce m-a frapat foarte tare e ca l-am vazut ieri, mi se pare, Superman. Cred ca aici e nevoie de o anumita profesie care sa rezolve aceasta problema. Ai…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, ca premierul Florin Cițu nu a intrebat pe nimeni cand l-a remaniat pe Stelian Ion, vazandu-l responsabil pentru criza actuala din guvern. De asemenea, el a spus ca nu va permite niciunui liberal sa voteze moțiunea de cenzura impotriva Guvernului.…

- Cristian Opriș susține ca a primit mesaje din tabara Cițu ca va avea doar de caștigat daca il va susține pe premier la șefia partidului. In caz contrar, i s-a dat de ințeles ca nu va putea participa la Congres. Cristian Opriș mai spune ca unii lideri de organizații au cerut membrilor PNL care vin la…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii atrage atenția lui Emil Boc. Orban susține ca Boc nu are rezultatele necesare și capacitatea pentru a aduce reproșuri in partid, mai ales ca fostul PDL a scazut in sondaje cand era condus de Boc. „Sunt un om constructiv. M-aș feri in locul dl. Boc sa fac…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca exista o serie de elemente care dau o anumita veridicitate documentului de la Guvern privind strategia de campanie a echipei care il sustine pe Florin Citu la sefia partidului si a subliniat ca cine a elaborat documentul respectiv nu are ce cauta…

- Nu mai este nicio indoiala, competiția pentru funcția de președinte al PNL a imparțit partidul in doua. Iar ”batalia” dintre aceste doua tabere continua, aproape in fiecare zi atat cei doi candidați la funcția de președinte, cat și alte nume importante din PNL ieșind in spațiul public cu tot soiul de…

- Premiul de excelenta Ion I. C. Bratianu a fost acordat vineri seara presedintelui liberal, Ludovic Orban, iar Premiul de excelenta Generatia Altfel a revenit prim-ministrului Florin Citu, in cadrul Galei Premiilor TNL "Mircea Ionescu Quintus". Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a cerut scuze ca nu…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, neutru pana acum in lupta pentru putere din PNL, se dezice de presedintele partidului, Ludovic Orban. Reactia lui Nica vine pe fondul tensiunilor din PNL Timisoara, unde balanta a fost inclinata de Orban in defavoarea taberei sustinute de Nica.