- Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi candidați la șefia PNL, au vorbit sambata, despre cum va arata scorul la alegerile care vor avea loc pe 25 septembrie. Ludovic Orban, președintele PNL, a precizat ca scorul va fi unul „strans”, in timp ce premierul Florin Cițu a spus ca a intrat in cursa pentru…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le cere tuturor membrilor de partid sa voteze la alegerile interne in funcție de propria lor conștiința. El le-a transmis colegilor sai sa nu țina cont la congresul din toamna de modul in care vor vota președinții de filiala. Orban a facut aceste declarații in contextul…

- Rares Bogdan este convins la ora aceasta ca premierul Florin Citu va castiga functia de presedinte al PNL. Reactia s-a extrem de dura vine dupa declarația lui Ludovic Orban care a susținut ca cel care va castiga sefia partidului la congresul din septembrie ar trebui sa fie si premier. Iar Rareș Bogdan…

- Contre dure intre Florin Cițu și Ludovic Orban, ambii inscriși in cursa pentru șefia PNL. ”Mi-ar lua 24 de ore sa va povestesc”, spune Ludovic Orban, intrebat de ce considera ca ar fi un președinte PNL mai bun decat Florin Cițu. El spune ca Florin Cițu și spune ca e in faza in care „trebuie sa se…

- Publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre tensiunile din PNL in contextul alegerilor din partid. Acesta susține ca batalia interna din PNL in perspectiva congresului din toamna a dus la o ruptura asa de mare in partid incat liberalii din grupurile parlamentare au ajuns sa nu-si mai vorbeasca intre ei.…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat marți, la Antena 3, ca viitorul lider PNL o sa fie Florin Cițu. Despre lupta interna Florin Citu - Ludovic Orban pentru sefia PNL: „Eu cred ca va castiga Citu. (Mizez) pe faptul ca e prim-ministru si pe faptul ca are sprijinul presedintelui. Deci va castiga.…

- S-a dat oficial startul bataliei pentru putere in PNL. Florin Cițu si-a anunțat intrarea in cursa pentru șefia partidului. Inconjurat de mai mulți lideri liberali, parlamentari și ministri, Florin Cițu s-a declarat convins ca va caștiga.

- Ludovic Orban a aparut singur in fața presei, dupa ce Florin Cițu a facut anunțul, inconjurat de mai mulți lideri PNL, ca va candida la șefia partidului. Orban a avut un discurs de invins, deși congresul este abia in toamna. El le-a spus jurnaliștilor ca, in caz ca va pierde, PNL este echipa…