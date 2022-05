Stiri pe aceeasi tema

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- „Luptele continua pe insula Zmiinyi, cunoscuta și sub numele de Insula Șerpilor, Rusia incercand in mod repetat sa iși consolideze garnizoana expusa aflata acolo. Ucraina a lovit cu succes apararea aeriana rusa și navele de aprovizionare cu drone Bayraktar. Navele de reaprovizionare ale Rusiei au o…

- „Luptele continua pe insula Zmiinyi, cunoscuta și sub numele de Insula Șerpilor, Rusia incercand in mod repetat sa iși consolideze garnizoana expusa aflata acolo. Ucraina a lovit cu succes apararea aeriana rusa și navele de aprovizionare cu drone Bayraktar. Navele de reaprovizionare ale Rusiei au o…

- Doua nave rusesti de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineata, in apropiere de Insula Serpilor in atacul unei drone ucrainene Bayraktar, potrivit comandantului Fortelor aeriene ucrainene, citat de Ministerul ucrainean al Apararii, informeaza News.ro . ”Doua nave rusesti de patrulare…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…

- Cei peste 500 de membri ai echipajului crucisatorului Moskva, care s-a scufundat joi seara in Marea Neagra, nu au putut fi salvați, a declarat vineri o responsabila militara ucraineana, care a mai spus ca Moscova „nu va ierta” Kievul pentru scufundarea navei-amiral, relateaza France Presse, citata de…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, ceea ce impiedica reaprovizionarea pe mare a Kievului. In acelasi timp, in ciuda intensificarii actiunilor aeriene in sud-estul Ucrainei, Rusia nu a obtinut inca superioritatea aeriana, informeaza serviciile de informatii…

- Imagini dramatice din Mariupol, unde oamenii sunt omorați de armata rusa, care nu face nicio diferența intre civili și militari. Din blocurile bombardate continuu nu se mai poate folosi niciun lucru. Orașul este in faza de dezastru umanitar, spune organizația Medici fara Frontiere. Potrivit acesteia,…