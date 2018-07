Stiri pe aceeasi tema

- In urma fenomenelor hidro-meteorologice s-au semnalat, duminica, in intervalul orar 8,00 - 17,00, efecte negative in 13 localitati din judetele Alba, Arges, Arad, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Harghita, Mures, Teleorman, Valcea si in municipiul Bucuresti, informeaza MAI. Efectivele MAI au…

- Catalin Ivan deschide cabinet europarlamentar in Sfantu Gheorghe și inființeaza o linie telverde pentru sesizarea discriminarilor la care sunt supuși cetațenii romani din Harghita, Covasna și Mureș

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, ce reuneste 44 de organizatii nonguvernamentale din cele trei judete, a dat joi publicitatii o „nota de fundamentare” privind respectarea prevederilor Cartei limbilor minoritare sau regionale, prin care arata ca minoritatile nationale din Romania…

- 11.05 2018 GRUPA A 0RA ECHIPA ECHIPA 10 00 ACS Pegasus Tg. Mureș CSS 2 Baia Mare 11 30 Gr. Sc. Energetic Rm Valcea CSM București GRUPA B 0RA ECHIPA ECHIPA 13 00 Gr. Sc. Energetic Rm Valcea CSS Dr. Tr. Severin 14 30 ACS Corona 2010 […] Articolul CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HANDBAL: PROGRAM…

- 09.05 2018 GRUPA A 0RA ECHIPA ECHIPA 14.00 CSM București CSS 2 Baia Mare 15.30 ACS Pegasus Tg. Mureș CS Chimia Rm. Valcea GRUPA B 0RA ECHIPA ECHIPA 17 00 CSS Bacau CSS Dr. Tr. Severin 18 30 Gr. Sc. Energetic Rm Valcea ACS Corona 2010 Brașov 10.05 2018 […] Articolul CAMPIONATUL NAȚIONAL…

- Asociatiile, ligile si fundatiile din judetul Covasna, membre ale Forumului Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM), au oferit ieri titlul de „Cetatean de onoare al comunitatii romanesti din Sfantu Gheorghe”, unui numar de cinci persoane, „in semn de pretuire si recunostinta…

