Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Ministrul rus al Apararii a amenintat sambata ca va „elimina” ultimii luptatori ucraineni si straini care incearca sa reziste in orasul indelung asediat Mariupol, a carui cucerire ar oferi un pod terestru esential intre Crimeea si regiunile separatiste din est pe care Rusia doreste sa le controleze.

- Biroul Misiunii UE de consiliere din Mariupol a fost atacat de armata rusa, ceea ce arata cat se poate de limpede ca Putin a ordonat sa fie șters de pe fața pamantului acest oraș-port, afirma eurodeputatul PMP Eugen Tomac.

- Ruslan Geremeyev, unul dintre liderii ceceni de pe fontul ucrainean, a fost ranit in luptele pentru Mariupol și se afla in spital, potrivit canalului de telegram al liderului cecen Ramzan Kadirov. Geremeyev a fost vizitat la spital chiar de Kadirov, prezent in Ucraina sa iși imbarbateze trupele. Alaturi…

- In apararea Ucrainei in eforturile sale non-militare au sarit sute de mii de oameni care iși folosesc abilitațile IT, printre alte abilitați, pentru a distruge guvernul rus și site-urile financiare, pe masura ce presiunile neprovocate din partea Kremlinului se agraveaza. Pe 26 februarie, viceprim-ministrul…

- Bloomberg citeaza un oficial al serviciilor de informații europene, care a spus ca Moscova a elaborat strategii pentru a pune la pamant moralul ucrainenilor, pentru a descuraja ucrainenii sa riposteze, pe masura ce orașele ajung sub controlul Kremlinului, potrivit The Guardian.Oficialul a spus ca Moscova…

- Francezul Laurent Hilaire, directorul trupei de balet de la Teatrul "Stanislavski" din Moscova si fosta stea a Operei din Paris, si-a anuntat duminica demisia de la conducerea istitutiei moscovite "data fiind situatia" geopolitica si va parasi Moscova. "Mi-am dat demisia ieri (sambata), ea va fi anuntata…

- Cresc temerile ca invazia ruseasca in Ucraina este iminenta, iar Vladimir Putin continua sa extinda prezența militara a Rusiei in jurul granițelor Ucrainei. Kievul a declarat stare de urgența la nivel național, iar Scott Morrison, premierul australian, a avertizat ca o invazie la scara larga ar putea…