- Raspunderea pentru criza politica creata in R. Moldova o poarta șefa statului, Maia Sandu. Despre aceasta a scris Igor Dodon pe o rețea de socializare, in contextul deciziei Curții Constituționale. De asemenea, Dodon a anunțat ca in urmatoarele zile, ”PSRM va convoca ședința Consiliului Republican…

- In actualul parlament al Republicii Moldova nu exista 51 de deputati care sa sustina lupta impotriva coruptiei. Oamenii stiu ca exista o singura iesire - alegeri anticipate", a declarat miercuri seara presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional…

- Anunțul ultimativ al președintelui Maia Sandu privind declanșarea alegerilor anticipate sau inițierea procedurii de suspendare a sa din funcție prin referendum a imparțit deputații in tabere diferite. In timp ce socialiștii și democrații spun ca ar fi o premiera pentru Republica Moldova cand…

- UPDATE, ora 15:00 – Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat vineri, la Chisinau,…

- Ministerul de Externe din Republica Moldova a venit cu o reactie dupa ce Ambasada Federatiei Ruse a comentat decizia Curtii Constitutionale de a anula legea prin care limba rusa urma sa devina limba de comunicare in relatia cu statul, la fel ca si limba romana. MAE a mentionat ca mesajul Ambasadei ruse…

- CHIȘINAU, 18 ian – Sputnik. Maia Sandu a scris pe pagina sa de Facebook ca, in cadrul intrevederii, i-a spus inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate ca Republica Moldova dorește sa intensifice cooperarea cu UE. "I-am mulțumit personal pentru…

