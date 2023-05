Stiri pe aceeasi tema

- Liderii AUR au inițiat proteste de amploare pentru a impiedica adoptarea Legii privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie (PL-x nr. 145/2023).Cei de la AUR au organizat un protest și un marș in București, pe data de 6 mai. Mii de oameni au ieșit pe strazile din…

- Armata ucraineana continua avanseze in direcția estica Bahmut, din regiunea Donetk, anunța RBC, potrivit Rador.In ultimele 24 de ore, Forțele Armate ale Ucrainei au reușit sa inainteze inca 300 de metri - potrivit unei declaratii facute, sambata, de purtatorul de cuvant al Grupului de Forțe "Est"…

- Batalia pentru Bahmut in estul Ucrainei este departe de a fi incheiata, chiar daca rusii au obtinut unele succese, spun oficialii de la Kiev care contesta afirmatiile Gruparii Wagner cum ca ar controla 80% din localitate.

- Institutul american pentru Studierea Razboiului (ISW), in raportul sau zilnic obișnuit, raporteaza un ușor avans al unitaților rusești in Bahmut și de o parte și de alta a Avdiivka, relateaza BBC. Astfel, pe baza filmarilor publicate pe rețelele de socializare și a filmarilor geolocalizate, analiștii…

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE intr-o analiza. Date in acest sens au…

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, sustine ca situația din apropiere de Bahmut (regiunea Donețk) este extrem de tensionata, rusii implicand in ofensiva cele mai bine pregatite detașamente de asalt ale companiei de mercenari Wagner. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Suntem in ziua cu numarul 370 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar…