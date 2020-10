Bătălia pe muțește cu Covidul In vreme ce autoritațile ne flutura chitanțierile cu amenzi drept unica rezolvare a epidemiei, aceleași autoritați tac chitic cand este vorba sa informeze cetațenii. Și nu este vorba doar de informații referitoare la numarul de infecții din județ, chit ca s-a facut deja saptamana de cand am cerut DSP informația și nu am primit, evident, […] Articolul Batalia pe muțește cu Covidul apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

