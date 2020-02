Batalia gigantilor: Samsung Galaxy S20 versus iPhone 11 Pro - Care e mai tare?

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a prezentat marti seara, in cadrul evenimentului Unpacked 2020, noua serie de smartphone-uri Galaxy S20. Seria Galaxy S20 va fi compusa din trei modele: Galaxy S20, Galaxy S20+ si Galaxy S20 Ultra. Deosebirile principale dintre cele trei sunt la nivel de ecran, camere foto si baterie. Galaxy…

- Samsung aplica inca o lectie din „manualul” Apple, refuzand cererile operatorilor telecom din Coreea de Sud pentru a ieftini smartphone-ul pliabil Galaxy Fold, lansat in toamna anului trecut, scrie go4it.ro. In general, dupa aproape jumatate de an de la lansare, dispozitivele mobile incep sa scada in…

- Ziua de Black Friday, eveniment organizat de eMAG pe 15 noiembrie 2019, a adus un record de peste 10,8 de milioane de vizite și produse comandate in valoare de peste 499 de milioane de lei. De asemenea, Black Friday a marcat doua premiere pentru comerțul online din Romania: peste 42% dintre comenzi…