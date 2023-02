Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat luni dimineata cel putin doua rachete balistice in largul coastei sale estice, al doilea test in mai putin de 48 de ore, in timp ce puternica sora a liderului Kim Jong Un a avertizat ca va transforma Pacificul intr-un "poligon de tragere", sporind tensiunile in regiune, relateaza…

- Bilantul victimelor cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineața, 12 februarie, depașea 28.000 de morti, este „dificil de estimat”, dar risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, citat AFP și Agerpres. „Cred ca…

- Astazi, la Chișinau, diplomații ruși și șefii organizațiilor obștești l-au felicitat pe Pavel Gladcov, singurul participant in viața la batalia de la Stalingrad, care locuiește in Moldova. Potrivit Casei Ruse din Chișinau, Pavel Vasilievici Gladcov a trecut prin aproape intregul razboi, a fost decorat…

- Putin se distanțeaza de un grup de mercenari greu de controlat, compus in principal din condamnați nedisciplinați, comandați in cel mai brutal mod. Probabil ca Prigojin ar putea chiar sa incerce sa intoarca facțiunea naționalista pro-razboi impotriva lui Putin.

- O noua zi a razboiului din Ucraina, iar situația orașului Soledar din estul țarii este tot incerta. Rușii pretind ca au cucerit orașul - insuși șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin a anunțat acest lucru, publicand o poza in care da de ințeles ca se afla la fața locului. De partea cealalta insa, un…