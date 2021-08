Bătălia dintre executivul și legislativul european poate ajunge în justiție. Cine ne mai apăra interesele? Legatura tot mai stransa dintre fondurile europene și statul de drept a declanșat o batalie deschisa intre Parlamentul European și Comisia Europeana. Infruntarea de la Bruxelles ar putea ajunge la Luxemburg, intre zidurile Curții de Justiție a UE. Comisia Europeana a ratat un termen pentru a declanșa un nou mecanism menit sa asigure ca primirea fondurilor UE merge mana in mana cu respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale. Ultimatumul de doua luni a fost impus in iunie de deputați in Parlamentul European printr-o rezoluție susținuta de o majoritate de parlamentari care a inclus… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

