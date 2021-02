Stiri pe aceeasi tema

- Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat in 2020 un volum total de tranzactii de aproximativ 240.000 mp, un nivel similar cu cel din 2015, arata datele CBRE, liderul pietei de consultanta imobiliara.

- Nicusor Dan a declarat, dupa o intalnire cu firme specializate in constructia retelelor termice, ca este nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti. "Avem nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea acestui sistem. Vrem sa facem reabilitari…

- Potrivit autoritaților, centrele de vaccinare vor fi inființate in urmatoarele localitați: Campina, Urlați, Valenii de Munte, Ploiești, Sinaia, Paulești, Valea Doftanei, Comarnic, Mizil, Bușteni, Maneciu, Baicoi, Boldești-Scaieni, Breaza, Valea Calugareasca, Barcanești, Filipeștii de Padure, Brazi,…

- Reprezentanții rafinariei Petrotel Lukoil vorbesc despre un incident tehnic, dar susțin ca nu au fost puși in pericol nici operatorii, nici procesul de producție.O inregistrare publicata de Observatorul prahovean arata facla de la rafinaria Petrotel Lukoil cu un volum mult mai mare decat in condiții…

- Trei firme cu comportament de tip „fantoma” au facut achiziții fictive de peste 8,4 milioane de lei, au stabilit polițiștii, dupa perchezițiile in București și Ilfov. Trei persoane au fost puse sub control judiciar, potrivit Mediafax. Poliția Capitalei transmite, joi, ca in urma cercetarilor…

- Decizia judecatorilor i-a taiat elanul procesomanei, dosarul fiind inchis definitiv. Conform evz.ro, in noaptea de 15 spre 16 iunie 2013, reclamanta se afla la volanul masinii personale, iar polițiștii din Ploiești au incercat sa o opreasca in trafic. Aceasta a refuzat sa opreasca, a acroșat un poșlițist…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, afirma, intr-un mesaj transmis la 35 de ani de la moartea disidentului anticomunist Gheorghe Ursu, ca ”Serviciul Roman de Informații nu numai ca se delimiteaza ferm de crimele si abuzurile Securitatii, ci le condamna explicit”. ”Între Serviciul…

- O asociere de firme din Targu Jiu si Bucuresti a castigat cea de-a doua licitatie privind modernizarea pietei centrale a Municipiului Motru. Potrivit primarului, termenul de executie este de doua luni, timp in care cele doua firme trebuie sa imbrace...