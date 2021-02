Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria inregistreaza de la inceputul acestei saptamini o noua crestere a numarului cazurilor de COVID-19, cu 967 de noi imbolnaviri confirmate miercuri si 36 de decese, potrivit agentiile DPA si BTA. Aceasta tara a relaxat incepind de luni unele masuri antiepidemice, permitind redeschiderea mall-urilor…

- Treptat, tot mai multi australieni ajung la concluzia ca organizarea primului Grand Slam al anului la Melbourne, conform traditiei, a fost o greseala in acest an. Una care se dovedeste a fi tot mai costisitoare!

- Medicii de la UPU – Sf. Spiridon au anunțat ca numarul cazurilor de COVID-19 este cu mult mai mic fața de lunile anterioare. La sfarșitul saptamanii trecute au fost primele garzi in care numarul de pacienți suspecți și pozitivi din UPU a coborat sub 10 dupa 3 luni. In prezent, sunt opt pacienți pe circuitul…

- Luni, 14 decembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica Baia Mare și cei ai Secției 5 Ocna Șugatag au emis ordine de protecție provizorii pe numele a doi barbați care și-au agresat membrii familiilor. Barbatul de 23 de ani din Baia Mare, și-a agresat concubina, iar cel din Ocna Șugatag…

- Discul Double Fantasy a lui John Lennon și a lui Yoko Ono pe care fostul Beatles l-a semnat pentru ucigașul sau, Mark David Chapman, va fi scos la licitație, potrivit ultimateclassicrock.com. Chapman i-a cerut lui Lennon sa ii semneze o copie a „Double Fantasy”, album inregistrat cu Yoko Ono, in fata…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Statele Unite a depașit duminica cifra de 11 milioane, atingand inca o etapa sumbra, potrivit unui bilanț al Reuters, in timp ce al treilea val de infecții cu COVID-19 a crescut in toata țara, relateaza Reuters.DateleReuters arata ca ritmul pandemiei in Statele Unite…

- Marele actor Vladimir Gaitan a fost condus astazi pe ultimul drum. Sujba de inmorantare a inceput la ora 12.00, la Biserica Sfantul Gheroghe cel Nou, trupul fiind inmormantat la cimitirul Bellu din Bucuresti.

- Jucatorii Astrei vor avea o prima speciala pentru restanța cu Dinamo, de sambata, ora 21:00. Restanța Dinamo - Astra se joaca sambata, de la ora 21:00. Poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Spor 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Dinamo poate ajunge intr-o postura rușinoasa.…