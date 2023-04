Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a pornit cu stangul in returul Diviziei A, play-off promovare. Saptamana trecuta, formatia antrenata de Florin Spiridon a suferit doua esecuri in trei zile, confirmand faptul ca nu are nicio sansa reala de promovare din ultimul esalon intern. Joi, Poli a cedat…

- REȘIȚA – Cu un lot de doar 9 jucatori pentru deplasarea din județul Constanța, handbaliștii reșițeni au reușit sa se impuna marți, 21 martie, cu scorul de 33-30 pe terenul celor de la CS Medgidia. Duminica, rosso-nerii au pierdut in deplasarea de la CSM Fagaraș, 30-29 pentru gazde! Medgidia a condus…

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a miscat, in sfarsit, in clasamentul Diviziei A, Grupa play-off promovare. Dupa ce a pierdut toate partidele disputate in primele cinci runde, echipa antrenata de Florin Spiridon a obtinut doua succese la finalul saptamanii trecute. Joi seara, pe teren propriu,…

- REȘIȚA – CSM Reșița a pierdut joi, 16 martie, scor 28-32, partida cu CS Universitatea Cluj, de pe teren propriu! Formația pregatita de Radu Bote nu se afla intr-o forma sportiva prea buna, fiind deja la a treia infrangere la rand. Dupa sase etape din play-off, CSM Resita ocupa locul 5 al clasamentului,…

- Echipele masculine „de sala" ale CS Politehnica Iasi au avut comportari diferite in partidele oficiale disputate duminica, in ligile secunde de handbal si baschet. Handbalistii au pierdut la scor la Fagaras, 23-37 (15-19), in etapa a V-a a Diviziei A, play-off promovare. Trupa antrenata de Florin Spiridon…

- Politehnica Iasi a pierdut si al patrulea meci din Divizia A, ultimul esalon intern de handbal masculin, grupa play-off promovare. Duminica, in Sala Polivalenta, formatia antrenata de Florin Spiridon a cedat la scor, 20-27 (10-14) in disputa cu Universitatea Cluj-Napoca. Poli a ramas astfel fara niciun…

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița vor juca duminica, 5 februarie, cu CS Medgidia, de la ora 12, in Sala Polivalenta, in prima etapa a play-off-ului de promovare! Din pacate pentru iubitorii handbalului reșițean, partida se va desfașura fara spectatori din cauza incidentelor de la jocul cu Poli…

- REȘIȚA – Inca din primele zile ale anului handbaliștii au reluat antrenamentele in vederea abordarii play-off-ului de promovare in Liga Naționala! Obiectivul echipei nu este neaparat promovarea, dar handbaliștii iși propun sa caștige fiecare meci in parte! „Am inceput pregatirea de pe data de 4 ianuarie.…