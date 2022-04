Stiri pe aceeasi tema

- Bataie de pomina cu barbați și femei in fața unui club cunoscut din Cluj-Napoca, in care au fost implicați noua cetațeni francezi. Incidentul avut loc in data de 22 aprilie, in noaptea de joi spre vineri, in plin Postul Paștelui. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la 112,…

- Bataie intre suporteri, in centrul municipiului Cluj-Napoca. Inainte de meciul Universitatea Cluj -CSA Steaua București, suporterii celor doua tabere s-a luat la bataie. Trecatorii și cei care stateau la terasele din zona s-au indepartat in fuga, pentru a nu fi loviți și ei. Incidente au avut loc in…

- U Cluj a batut Steaua, scor 1-0, pe Cluj Arena, dupa un meci greu, și o zi nebuna, cu tensiuni intre fani. In Piața Muzeului, din centrul Clujului, a fost o bataie in toata regula intre suporterii Steaua și U Cluj. O persoana a fost lovita in cap de o sticla.VIDEO - Bataie ca in filme intre fanii…

- O batalie ca in filme a avut loc joi, in jurul orei 18.00, in Piața Muzeului, din Cluj-Napoca. Știri de Cluj va prezinta tot filmul evenimentului.Cei de la CSA Steaua București și suporterii U Cluj s-au intalnit in Piața Muzeului, fiind dirijați de jandarmi. Huliganii de la Steaua au inceput sa injure…

- Cu ocazia zilei de 8 martie, s-a organizat in Cluj un flashmob in ce privește modul in care violența a capatat mai multe nuanțe, iar chiar daca efectele ei nu sunt mereu evidente, ele sunt foarte grave. Manifestația a fost organizata de catre Cași Sociale ACUM și Meduza Kolektiv.

- In scandal au fost implicate 7 persoane. Cei care au sunat la 112 au spus ca s-au tras inclusiv focuri de arma, insa politistii nu confirma informatia. Printre scandalagii s-a aflat si un craiovean poreclit Sandokan, acesta fiind implicat in mai multe cazuri de violenta. Scandalul a avut loc in seara…

- Un scandal a izbucnit intre doua tabere de romi din Lugoj dupa ce s-au intalnit intamplator in cartierul Micro I. In altercatie au fost folosite bate si topoare. La vederea scandalului, locuitorii din zona s-au adapostit de frica. Pana la sosirea echipajelor de la politie si jandarmerie, mai multi…

- Maria și Liviu de la „Mireasa” s-au desparțit, dupa cinci luni de casnicie . In urma cu doua saptamani au depus actele de divorț, iar in curand vor fi separați legal, caci nu au de gand sa se impace. Cei doi s-au revazut fața in fața la TV, la Antena Stars, unde și-au adus noi acuzații. Liviu și Maria…