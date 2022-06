Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ucise, marti, in urma unui incident armat produs intr-un supermarket din oraselul Schwalmstadt, in centrul Germaniei, anunta autoritatile locale. Politia a fost solicitata la ora 13:00 (14:00, ora Romaniei) la un supermarket Aldi situat in zona Treysa din Schwalmstadt,…

- Presedintele parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk, s-a intalnit, vineri, la Berlin cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a cere Germaniei sa livreze mai multe arme Ucrainei. Stefanciuk a spus, dupa intrevedere, ca și Volodimir Zelenski ar putea vizita Germania.

- PERICULOȘI… Imaginile incredibile cu modul in care doua familii instarite din comuna Deleni se rafuiesc pe domeniul public mai rau decat in Vestul Salbatic, cu pumni, picioare și chiar cu cuțitul, arata explicit fața unei comunitați in care Poliția pare sa fie un pic… absenta nemotivat! De cinci ani…

- Exista lucruri care se tin sub tacere de frica, de rusine sau pentru a evita oprobiul societatii. Presa occidentala din utima perioada a reusit sa patrunda intr-una din tainele suferintelor populatiei civile din Germania in vara anului 1945: trupele sovietice care ocupasera tara au primit „liber” de…

- Kievul a denuntat o "eroare" a Germaniei, dupa ce politia germana le-a ordonat manifestantilor adunati duminica in fata Memorialului sovietic de la Berlin sa stranga un imens drapel ucrainean desfasurat in semn de protest impotriva invaziei ruse, a informat AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Poliția de la Berlin a interzis afișarea steagurilor rusești și ucrainene in locurile memoriale din Al Doilea Razboi Mondial, in timpul evenimentelor care marcheaza aniversarea sfarșitului razboiului, din capitala Germaniei, potrivit BBC . Ei au spus ca steagurile autoproclamatelor republici populare…

